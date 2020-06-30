Суд взяв під варту рядового одного із батальйонів НЗФ РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Суд взяв під варту з альтернативою внесення застави представника незаконних збройних формувань РФ, який підозрюється в участі у терористичній організації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
"За клопотанням прокуратури Донецької області судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 630 300 грн представнику незаконних збройних формувань РФ, який обґрунтовано підозрюється в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 3 жовтня 2018 року чоловік проходив службу у званні рядового в батальйоні територіальної оборони НЗФ РФ з постійним місцем дислокації у с. Сигнальне Мар’їнського району Донецької області.
"22 червня 2020 року в районі с. Березове Мар’їнського району зловмисника затримано співробітниками прикордонної служби України у порядку ст. 208 КПК України", - зазначається в повідомленні.
Також під час особистого огляду учасника НЗФ виявлено та вилучено паспорт та військовий квиток "ДНР", посвідчення "Фонд ветеранів бойових дій і учасників збройних конфліктів ДНР", контракт про проходження військової служби, укладений з так званим "міністерством оборони ДНР" та форму російського зразка.
Нагадаємо, колишнього бойовика "ДНР" засудили на 6,5 років.