Суд взял под круглосуточный домашний арест мужчину, который топором разбил авто под судом в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Соломенский районный суд Киева после многочасового заседания избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста одесситу Анатолию Мазуру, который разбил топором авто у этого суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Суд уточнил, что Мазур должен находиться под круглосуточным домашним арестом в течение двух месяцев, обязал его не покидать место жительства, а также сдать загранпаспорт и носить электронное средство контроля.
Сторона защиты просила суд не принимать задержанного под стражу, а применить к нему смягчающую меру пресечения, в частности домашний арест или заключение на личное поручительство.
Двое народных депутатов, среди которых Игорь Луценко и Егор Соболев, а также один помощник народного депутата Андрея Левуса согласились принять Анатолия Мазура на поруки.
Прокурор настаивал, чтобы задержанного взяли под стражу на два месяца без альтернативы внесения залога.
Сам Анатолий Мазур в обращении к суду заявил, что готов возместить ущерб за свои действия, а применение облегченного меры пресечения в отношении себя просил за того, что имеет малолетнего ребенка, больную мать и сестру, которая недавно родила.
Как сообщал УНН, правоохранители задержали мужчину, который разбил топором 13 автомобилей во дворе Соломенского районного суда в Киеве.