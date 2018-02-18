Суд взяв під цілодобовий домашній арешт чоловіка, який сокирою розтрощив авто під судом у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Солом’янський районний суд Києва після кількагодинного засідання обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту одеситу Анатолію Мазуру, який розтрощив сокирою авто біля цього суду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Суд уточнив, що Мазур має перебувати під цілодобовим домашнім арештом протягом двох місяців, зобов’язав його не залишати місце проживання, а також здати закордонний паспорт і носити електронний засіб контролю.
Сторона захисту просила суд не брати затриманого під варту, а застосувати до нього пом’якшувальний запобіжний захід, зокрема домашній арешт чи взяття на особисту поруку.
Двоє народних депутатів, серед яких Ігор Луценко та Єгор Соболєв, а також один помічник народного депутата Андрія Левуса зголосилися взяти Анатолія Мазура на поруки.
Прокурор наполягав, щоб затриманого взяли під варту на два місяці без альтернативи внесення застави.
Сам Анатолій Мазур у зверненні до суду заявив, що готовий відшкодувати збитки через свої дії, а застосування полегшеного запобіжного заходу стосовно себе просив через те, що має малолітню дитину, хвору матір і сестру, яка нещодавно народила.
Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали чоловіка, який розтрощив сокирою 13 автомобілів у дворі Солом’янського районного суду в Києві.