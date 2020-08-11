Суд в очередной раз отложил рассмотрение апелляции на меру пресечения Януковичу

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83849 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102060 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126943 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107476 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127511 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101301 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102124 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104058 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Суд в очередной раз отложил рассмотрение апелляции на меру пресечения Януковичу

Суд в очередной раз отложил рассмотрение апелляции на меру пресечения Януковичу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. Киевский апелляционный суд отложил на 27 августа судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на применение меры пресечения в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы отложили на 27 августа в 14:15", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, 14 июля в 16:00 в Киевском апелляционном суде должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы на применение меры пресечения в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Однако вчера днем в Киевском апелляционном суде проводилась эвакуация из-за сообщения о заминировании. В результате взрывоопасных предметов не было обнаружено.

Напомним, Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Как сообщалось в УНН, Киевский апелляционный суд отказал защите в изменении территориальной подсудности при рассмотрении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Януковичу по вышеупомянутому делу.

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