Суд в очередной раз отложил рассмотрение апелляции на меру пресечения Януковичу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Киевский апелляционный суд отложил на 27 августа судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на применение меры пресечения в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.
"Рассмотрение апелляционной жалобы отложили на 27 августа в 14:15", - сказали в пресс-службе.
Как сообщалось, 14 июля в 16:00 в Киевском апелляционном суде должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы на применение меры пресечения в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.
Однако вчера днем в Киевском апелляционном суде проводилась эвакуация из-за сообщения о заминировании. В результате взрывоопасных предметов не было обнаружено.
Напомним, Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.
Как сообщалось в УНН, Киевский апелляционный суд отказал защите в изменении территориальной подсудности при рассмотрении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Януковичу по вышеупомянутому делу.