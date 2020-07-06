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Суд відклав розгляд апеляції на запобіжний захід Януковичу

Суд відклав розгляд апеляції на запобіжний захід Януковичу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Київський апеляційний суд відклав на 14 липня судове засідання з розгляду апеляційної скарги на застосування запобіжного заходу щодо експрезидента України Віктора Януковича у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.

Так, прокурор подав клопотання про долучення матеріалів до апеляційного провадження.

"У мене є клопотання про долучення до матеріалів апеляційного провадження моїх письмових заперечень на апеляційну скаргу адвокатів у даному провадженні, а також долучення додатків до всіх заперечень на 108 аркушах", - заявив прокурор.

В результаті чого колегія суддів прийняла рішення відкласти розгляд справи для того, щоб ознайомитися з документами.

"Колегія суддів вважає за необхідне відкласти розгляд справи з тих підстав, що для того, щоб вирішити питання про долучення чи недолучення додатків, які додані до клопотання, необхідний певний час для того, щоб ми ознайомилися з цими документами, оскільки тут більше 100 аркушів, їх треба прочитати та з’ясувати, чи не має копій цих документів у цієї справі, щоб не було повторів", - зазначив суддя.

Так, наступне засідання заплановано на 14 липня о 16:00.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд відмовив захисту у зміні територіальної підсудності при розгляді клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Януковичу у вищезазначеній справі. 

Нагадаємо також, що суддя Печерського районного суду Києва Галина Матійчук відмовила у відводі судді Олексія Соколова від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Додамо, що раніше суд заочно арештував Януковича у справі щодо узурпації влади.

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