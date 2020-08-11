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Суд вкотре відклав розгляд апеляції на запобіжний захід Януковичу

Суд вкотре відклав розгляд апеляції на запобіжний захід Януковичу

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Київський апеляційний суд відклав на 27 серпня судове засідання з розгляду апеляційної скарги на застосування запобіжного заходу щодо експрезидента України Віктора Януковича у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі суду.

"Розгляд апеляційної скарги відклали на 27 серпня о 14:15", — сказали у пресслужбі.

Як повідомлялося, 14 липня о 16:00 в Київському апеляційному суді мав відбутися розгляд апеляційної скарги на застосування запобіжного заходу щодо експрезидента України Віктора Януковича у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Проте вчора вдень у Київському апеляційному суді проводилася евакуація через повідомлення про замінування. У результаті вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Як повідомлялося в УНН, Київський апеляційний суд відмовив захисту у зміні територіальної підсудності при розгляді клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Януковичу у вищезазначеній справі.

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