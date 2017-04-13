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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 74493 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

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11 марта, 18:08 • 110430 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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11 марта, 18:02 • 168557 просмотра

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Суд указал, кому платить кредиты банка "Михайловский"

Суд указал, кому платить кредиты банка "Михайловский"

Киев  •  УНН

 • 62593 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. После ликвидации банка "Михайловский" кредитный портфель перешел к финансовой компании, и следовательно Фонд гарантирования вкладов физлиц не имеет на него права. Так решил Апелляционный суд Черкасской области, исследуя вопрос, кто на сегодняшний день является надлежащим кредитором банка "Михайловский", сообщает УНН.

Основанием для судебного исследования материалов стало заявление одного из заемщиков банка "Михайловский", который просил суд установить надлежащего кредитора.

В своем иске он указал, что после того как банк "Михайловский" сообщил его передачу кредитного портфеля финансовой компании "Плеяда", а в дальнейшем - финансовой компании "Фагор", он совершил досрочное погашение задолженности, получив при этом справку об отсутствии кредитной задолженности.

Однако впоследствии он увидел на сайте Фонда гарантирования вкладов физлиц заявление о том, что погашение кредитной задолженности следует осуществлять не в пользу "Фагор", а в пользу банка "Михайловский", поскольку 30 мая 2016 ФГВФЛ признал ничтожным договор факторинга, заключенный между банком "Михайловский" и финансовой компанией "Плеяда".

В связи с этим заемщик просил суд установить, правильно ли он погасил задолженность, или ему надо перечислить средства в пользу банка "Михайловский" по реквизитам, указанным в заявлении ФГВФЛ.

Суд первой инстанции, исследовав материалы дела, установил, что договор факторинга №1905 от 19 мая 2016 года, заключенный между ОАО "Банк Михайловский" и ООО "ФК "Плеяда" является действительным, поскольку его недействительность прямо не установлена ​​законом и нет никакого решения суда, вступившего в силу и каким бы устанавливалась недействительность указанного договора факторинга.

С таким утверждением согласился и апелляционный суд, указав на то, что "Фагор" является надлежащим кредитором банка "Михайловский", и следовательно, платя в его пользу, заемщик погасил задолженность в полном объеме, в результате чего закрыл свой кредитный договор.

Суд фактически пришел к выводу, что информация Фонда гарантирования вкладов физлиц, опубликованная на сайте ведомства о том, что задолженность по кредитам банка "Михайловский" следует погашать в пользу банка "Михайловский", не соответствует действительности.

Напомним, Уполномоченное лицо ФГВФЛ на ликвидацию банка "Михайловский" Александр Волков указал в своей электронной декларации за 2016 год три квартиры общей площадью 245,6 квадратных метров, три авто и более 1 млн долл. налички.

В то же время правовая экспертиза опровергла нанесения ущерба государству со стороны экс-предправления банка "Михайловский". Судебные эксперты констатировали, что утверждение об убытках Фонда гарантирования вкладов физических лиц и/или государстве, возникшем в результате заключения договора между банком "Михайловский" и ФК "Плеяда", являются преждевременными, документально необоснованными и содержат признаки предположения.

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