Суд указал, кому платить кредиты банка "Михайловский"

Основанием для судебного исследования материалов стало заявление одного из заемщиков банка "Михайловский", который просил суд установить надлежащего кредитора.

В своем иске он указал, что после того как банк "Михайловский" сообщил его передачу кредитного портфеля финансовой компании "Плеяда", а в дальнейшем - финансовой компании "Фагор", он совершил досрочное погашение задолженности, получив при этом справку об отсутствии кредитной задолженности.

Однако впоследствии он увидел на сайте Фонда гарантирования вкладов физлиц заявление о том, что погашение кредитной задолженности следует осуществлять не в пользу "Фагор", а в пользу банка "Михайловский", поскольку 30 мая 2016 ФГВФЛ признал ничтожным договор факторинга, заключенный между банком "Михайловский" и финансовой компанией "Плеяда".

В связи с этим заемщик просил суд установить, правильно ли он погасил задолженность, или ему надо перечислить средства в пользу банка "Михайловский" по реквизитам, указанным в заявлении ФГВФЛ.

Суд первой инстанции, исследовав материалы дела, установил, что договор факторинга №1905 от 19 мая 2016 года, заключенный между ОАО "Банк Михайловский" и ООО "ФК "Плеяда" является действительным, поскольку его недействительность прямо не установлена ​​законом и нет никакого решения суда, вступившего в силу и каким бы устанавливалась недействительность указанного договора факторинга.

С таким утверждением согласился и апелляционный суд, указав на то, что "Фагор" является надлежащим кредитором банка "Михайловский", и следовательно, платя в его пользу, заемщик погасил задолженность в полном объеме, в результате чего закрыл свой кредитный договор.

Суд фактически пришел к выводу, что информация Фонда гарантирования вкладов физлиц, опубликованная на сайте ведомства о том, что задолженность по кредитам банка "Михайловский" следует погашать в пользу банка "Михайловский", не соответствует действительности.

Напомним, Уполномоченное лицо ФГВФЛ на ликвидацию банка "Михайловский" Александр Волков указал в своей электронной декларации за 2016 год три квартиры общей площадью 245,6 квадратных метров, три авто и более 1 млн долл. налички.

В то же время правовая экспертиза опровергла нанесения ущерба государству со стороны экс-предправления банка "Михайловский". Судебные эксперты констатировали, что утверждение об убытках Фонда гарантирования вкладов физических лиц и/или государстве, возникшем в результате заключения договора между банком "Михайловский" и ФК "Плеяда", являются преждевременными, документально необоснованными и содержат признаки предположения.