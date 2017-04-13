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Суд вказав, кому сплачувати кредити банку “Михайлівський”

Суд вказав, кому сплачувати кредити банку “Михайлівський”

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Після ліквідації банку “Михайлівський” кредитний портфель перейшов до фінансової компанії, а відтак Фонд гарантування вкладів фізосіб не має на нього права. Так вирішив Апеляційний суд Черкаської області, досліджуючи питання, хто є на сьогоднішній день належним кредитором банку “Михайлівський”, повідомляє УНН.

Підставою для судового дослідження матеріалів стала заява одного з позичальників банку “Михайлівський”, який просив суд встановити належного кредитора.

У своєму позові він вказав, що після того як банк “Михайлівський” сповістив його передачу кредитного портфелю фінансовій компанії “Плеяда”, а в подальшому — фінансовій компанії “Фагор”, він здійснив дострокове погашення заборгованості, отримавши при цьому довідку про відсутність кредитної заборгованості.

Однак згодом він побачив на сайті Фонду гарантування вкладів фізосіб заяву про те, що погашення кредитної заборгованості слід здійснювати не на користь “Фагору”, а на користь банку “Михайлівський”, оскільки 30 травня 2016 року ФГВФО визнав нікчемним договір факторингу, укладений між банком “Михайлівський” та фінансовою компанією “Плеяда”.

У зв’язку з цим позичальник просив суд встановити, чи правильно він погасив заборгованість, чи йому треба перерахувати кошти на користь банку “Михайлівський” за реквізитами, вказаними в заяві ФГВФО.

Суд першої інстанції, дослідивши матеріали справи, встановив, що договір факторингу №1905 від 19 травня 2016 року, укладений між ПАТ “Банк Михайлівський” та ТОВ “ФК “Плеяда” є дійсним, оскільки його недійсність прямо не встановлена законом та немає жодного рішення суду, що набрало чинності, та яким би встановлювалась недійсність вказаного договору факторингу.

З таким твердженням погодився й апеляційний суд, вказавши на те, що “Фагор” є належним кредитором банку “Михайлівський”, а відтак, сплачуючи на його користь, позичальник погасив заборгованість в повному обсязі, у результаті чого закрив свій кредитний договір.

Суд фактично дійшов до висновку, що інформація Фонду гарантування вкладів фізосіб, опублікована на сайті відомства про те, що заборгованість за кредитами банку “Михайлівський” слід погашати на користь банку “Михайлівський”, не відповідає дійсності.

Нагадаємо, Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію банку “Михайлівський” Олександр Волков вказав у своїй електронній декларації за 2016 рік три квартири загальною площею 245,6 метрів квадратних, три авто та понад 1 млн дол. готівки.

Водночас правова експертиза спростувала нанесення збитків державі з боку екс-правління банку “Михайлівський”. Судові експерти констатували, що твердження про збитки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або державі, що виникла в результаті укладання договору між банком “Михайлівський” та ФК “Плеяда”, є передчасними, документально необґрунтованими та містять ознаки припущення.

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