Суд признал незаконным немедленное взятие человека под админарест
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Конституционный суд признал незаконным принцип немедленного взятия человека под административный арест без предоставления ему возможности обжаловать решение суда первой инстанции. Соответствующее постановление КСУ вынес сегодня по соответствующему обращению бывшего Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской, передает УНН.
"Признать такими, что не соответствуют Конституции Украны: положение части первой статьи 294 Кодекса Украны об административных правонарушениях, которым установлено, что постановления о применении взыскания, предусмотренного статьей 32 настоящего Кодекса, вступают в законную силу с момента их вынесения; положения статьи 326 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают, что постановление районного, районного в городе, городского или районного суда (судьи) о применении административного ареста выполняется немедленно после его вынесения", - говорится в постановлении КСУ.
Напомним, Конституционный суд Украины поддержал предложенные изменения в Конституцию относительно закрепления курса Украины на ЕС и НАТО.