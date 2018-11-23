Суд визнав незаконним негайне взяття людини під адмінарешт
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Конституційний суд визнав незаконним принцип негайного взяття людини під адміністративний арешт без надання їй можливості оскаржити рішення суду першої інстанції. Відповідну ухвалу КСУ виніс сьогодні за відповідним зверненням колишнього Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської, передає УНН.
“Визнати такими, що не відповідають Конституції Украни: положення частини першої статі 294 Кодексу Украни про адміністративні правопорушення, яким встановлено, що постанови про застосування стягнення, передбаченого статтею 32 цього Кодексу, набирають законної сили з моменту їх винесення; положення статті 326 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яке передбачає, що постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про застосування адміністративного арешту виконується негайно після його винесення”, — йдеться в ухвалі КСУ.
Нагадаємо, Конституційний суд України підтримав запропоновані зміни до Конституції щодо закріплення курсу України на ЄС та НАТО.