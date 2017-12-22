Суд решил избирать меру пресечения переводчику Гройсмана в закрытом режиме

"Суд принимает дальнейшее рассмотрение проводить в закрытом режиме", - сказал следователь судья Виталий Циктич.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая просила проводить заседания по избранию Ежову меры пресечения в виде содержания под стражей без нахождения посторонних лиц в зале судебного заседания. Свое ходатайство прокуроры обосновывали тем, что следственные действия в отношении Ежова еще не окончены, а имеющиеся материалы дела содержат секретную информацию.

Напомним, СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Задержанным оказался помощник премьер-министра Украины, работал его личным переводчиком. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.

Как сообщал УНН, задержанному переводчику Премьер-министра Украины Владимир Гройсман объявлено подозрение в совершении государственной измены.