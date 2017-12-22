Суд вирішив обирати запобіжний захід перекладачеві Гройсмана у закритому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва вирішив обирати запобіжний захід для особистого перекладача прем’єр-міністра України Станіслава Єжова у закритому режимі, передає кореспондент УНН.
"Суд ухвалює подальший розгляд проводити у закритому режимі", - сказав слідчий суддя Віталій Циктіч.
Таким чином, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка просила проводити засідання з обрання Єжову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без перебування сторонніх осіб в залі судового засідання". Своє клопотання прокурори обгрунтовували тим, що слідчі дії стосовно Єжова ще не закінченні, а наявні матеріали справи містять таємну інформацію.
Нагадаємо, СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду. Затриманим виявився помічник прем’єр-міністра України, який працював його особистим перекладачем. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці.
Як повідомляв УНН, затриманому перекладачу Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана оголошено підозру у скоєнні державної зради.