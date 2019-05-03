Суд отпустил из-под стражи обвиняемых в покушении на координатора С14

В прокуратуре сообщили, что во время досудебного расследования относительно трех подозреваемых была выбрана и соответственно продлена меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 мая 2019 года.

Речь идет о производстве от 10 октября 2018 года, которое находится в Переяслав-Хмельницком горрайонном суде Киевской области по обвинению трех лиц в совершении оконченного покушения на умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц, по заказу, способом, опасным для жизни многих лиц и из корыстных побуждений, а также в ношении, хранении, приобретении боеприпасов, взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения по ч. 2 ст. 15, п 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины и ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Обвинительный акт в указанном уголовном производстве 25 апреля поступил в суд с ходатайством прокурора об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении указанных обвиняемых.

В прокуратуре области напомнили, что согласно требованиям ст. 315 УПК Украины, во время подготовительного судебного заседания суд по ходатайству участников судебного разбирательства вправе выбрать, изменить или отменить меры обеспечения уголовного производства, в том числе меру пресечения, избранную в отношении обвиняемого.

"Следовательно, 26 апреля во время подготовительного судебного заседания (в последний рабочий день перед окончанием срока действия меры пресечения), стороной защиты заявлен отвод прокурорам Переяслав-Хмельницкого отдела Бориспольской местной прокуратуры, который не был удовлетворен.

Также, постановлениями Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда Киевской области прокурору отказано в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых и одновременно избрано по ним меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением средств электронного контроля, сроком на 2 месяца", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, 10 октября ночью в квартиру активиста С14 Сергея Мазура в Борисполе было брошено взрывное устройство. Пострадал отец активиста. Полиция квалифицировала взрыв как покушение на убийство.