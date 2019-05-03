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Суд відпустив з-під варти обвинувачених у замаху на координатора С14

Суд відпустив з-під варти обвинувачених у замаху на координатора С14

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Суд у Переяславі-Хмельницькому відпустив з-під варти обвинувачених у справі замаху на координатора громадської організації С14 (Січ). Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

У прокуратурі повідомили, що під час досудового розслідування щодо трьох підозрюваних було обрано та відповідно продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 травня 2019 року.

Мова йде про провадження від 10 жовтня 2018 року, яке перебуває у Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області за обвинуваченням трьох осіб у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство, тобто умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, на замовлення, способом, небезпечним для життя багатьох осіб та з корисливих мотивів, а також у носінні, зберіганні, придбанні бойових припасів, вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу за ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України та ч. 1 ст. 263 КК України.

Обвинувальний акт у вказаному кримінальному проваджені 25 квітня надійшов до суду із клопотанням прокурора щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо вказаних обвинувачених.

У прокуратурі області нагадали, що згідно з вимогами ст. 315 КПК України, під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого

"Відтак, 26 квітня під час підготовчого судового засідання (в останній робочий день перед закінченням строку дії запобіжного заходу), стороною захисту заявлено відвід прокурорам Переяслав-Хмельницького відділу Бориспільської місцевої прокуратури, який не був задоволений.

Також, ухвалами Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області прокурору відмовлено в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо обвинувачених та одночасно обрано щодо них запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту із застосуванням засобів електронного контролю, строком на 2 місяці", - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, 10 жовтня уночі у квартиру активіста С14 Сергія Мазура у Борисполі було кинуто вибуховий пристрій. Постраждав батько активіста. Поліція кваліфікувала вибух як замах на вбивство.

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