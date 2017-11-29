Суд отправил сына нардепа Попова под домашний арест (дополнено)

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 78276 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 68296 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 75492 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Оболонский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 14-летнему сыну народного депутата Игоря Попова Богдану, который обвиняется в совершении разбойного нападения на магазин. Соответствующее постановление сегодня объявила судья Людмила Шестакова, передает корреспондент УНН.

"Следственный судья, рассмотрев в закрытом судебном заседании ходатайство старшего следователя следственного отдела Оболонского райуправления ГУ НП в Киеве при поддержке прокурора местной прокуратуры №5 о применении меры пресечения в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3ст.187 УК Попова Богдана Игоревича постановил применить к подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца до 29 января 2018 года", - отмечается в постановлении суда.

Кроме того, дополнительно сыну Попова запрещается покидать место жительства, прибывать к следователю или в суд по первому вызову.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева в течение 5-ти дней.

Как сообщал УНН, 14-летний сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова задержан по подозрению в совершении ограбления.

Столичная полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту ограбления магазина в Оболонском районе двумя подростками, среди которых был 14-летний сын народного депутата Игоря Попова.

Также правоохранители сообщили о подозрении сыну народного депутата Украины Игоря Попова и еще одному несовершеннолетнему за разбойное нападение на магазин в Оболонском районе Киева.

 

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