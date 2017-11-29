Суд відправив сина нардепа Попова під домашній арешт (доповнено)

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Оболонський районний суд Києва обрав міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту 14-річному сину народного депутата Ігоря Попова Богдану, який обвинувачується у скоєні розбійного нападу на магазин. Відповідну ухвалу сьогодні оголосила слідчий суддя Людмила Шестакова, передає кореспондент УНН.

"Слідчий суддя, розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Оболонського райуправління ГУ НП у м.Києві за підтримки прокурора місцевої прокуратури №5 Про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч.3ст.187 ККУ Попова Богдана Ігоревича, ухвалив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці до 29 січня 2018 року," - зазначається в ухвалі суду. 

Крім того, додатково сину Попова забороняється покидати місце проживання, прибувати до слідчого або до суду за першим викликом.

Ухвала може бути оскаржена в Апеляційному суді Києва протягом 5-ти днів. 

Як повідомляв УНН, 14-річний син народного депутата від Радикальної партії Ігора Попова затриманий за підозрою в скоєння пограбування.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "розбій" за фактом пограбування магазину в Оболонському районі двома підлітками, серед яких був 14-річний син народного депутата Ігоря Попова.

Також, правоохоронці повідомили про підозру сину народного депутата України Ігоря Попова та ще одному неповнолітньому за розбійний напад на магазин в Оболонському районі Києва.

 

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