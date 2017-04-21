Суд отказался отвести судью по делу С.Переломы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Соломенский районный суд Киева отказал в защите заместителя главы “Нафтогаза” Сергея Переломы в отводе следователя судьи Александра Бобровника, который рассматривает ходатайство САП об избрании меры пресечения С.Переломы. Такое решение объявила следственная судья Ада Педенко, передает корреспондент УНН.
“В удовлетворении заявления адвоката Черезова, который осуществляет защиту Переломы... об отводе следователя судьи Бобровника отказать. Постановление обжалованию не подлежит”, — сказала судья.
Судья отметила, что нет оснований считать, что были допущены нарушения при автораспределении соответственного дела. К тому же, добавила она, защитник не представил данных, которые могли бы это подтвердить.
Кроме того, как сообщила судья, у суда пока нет данных о том, что против судьи О.Бобровника нарушено уголовное производство.
Напомним, 20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).
В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо, заместителя главы “Нафтогаза” Сергея Перелома, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ( “Создание преступной организации”), ч. 5 ст. 191 ( “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”) Уголовного кодекса Украины.
По версии следствия, государственное предприятие “ВостГОК” заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах было нанесен ущерб в размере 17280000 долл . США .