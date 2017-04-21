Суд відмовився відвести суддю у справі С.Переломи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Солом’янський районний суд Києва відмовив захисту заступника голови “Нафтогазу” Сергія Переломи у відводі слідчого судді Олександра Бобровника, який розглядає клопотання САП про обрання запобіжного заходу С.Переломі. Таке рішення оголосила слідча суддя Ада Педенко, передає кореспондент УНН.
“У задволенні заяви адвоката Черезова, який здійснює захист Переломи... про відвід слідчого судді Бобровника відмовити. Ухвала оскарженню не підлягає”, — сказала суддя.
Суддя наголосила, що немає підстав вважати, що були допущені порушення при авторозподілі відповідної справи. До того ж, додала вона, захисник не навів даних, які б могли це підтвердити.
Крім того, як повідомила суддя, у суду наразі немає даних про те, що проти судді О.Бобровника порушене кримінальне провадження.
Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст. 191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).
Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу, заступника голови “Нафтогазу” Сергія Перелому, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (“Створення злочинної організації”), ч. 5 ст. 191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) Кримінального кодексу України.
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.