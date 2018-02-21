Суд отказал защите Януковича поехать в АП и лично задать вопрос Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Оболонский районный суд отказал стороне защиты экс-президента Виктора Януковича в личном присутствии, а не в режиме видеоконференции допросить в статусе свидетеля Президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Чтобы обеспечить должное право на защиту, защита просит, чтобы часть адвокатов совместно с работниками суда поехала в Администрацию Президента для возможности напрямую задать ему вопросы", - сказал адвокат Виталий Сердюк.
В свою очередь сторона обвинения высказала возражения на заявленное ходатайство, поскольку "ни одной нормой законодательства не предусмотрено формата выездного заседания, тем более для адвокатов".
Заслушав мнения сторон, суд отказал защите в удовлетворении заявленного ими ходатайства.
"Уважаемая защита, мы, наверное, имеем разные уголовно-процессуальные кодексы или вы по-другому его читаете. Поэтому суд считает ваше ходатайство необоснованным и в его удовлетворении отказывает", - сказал председательствующий в процессе судья Владислав Девятко.
Как сообщал УНН, суд разрешил допросить Порошенко в деле госизмене Януковича через видеосвязь.