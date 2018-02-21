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Суд відмовив захисту Януковича поїхати до АП і особисто поставити запитання Порошенку

Суд відмовив захисту Януковича поїхати до АП і особисто поставити запитання Порошенку

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Оболонський районний суд відмовив стороні захисту екс-президента Віктора Януковича в особистій присутності, а не у режимі відеоконференції допитати в статусі свідка Президента України Петра Порошенка, передає кореспондент УНН.

“Щоб забезпечити належне право на захист, захист просить, щоб частина адвокатів разом із працівниками суду поїхала до Адміністрації Президента для можливості безпосередньо поставити йому запитання”, — сказав адвокат Віталій Сердюк.

У свою чергу сторона обвинувачення висловила заперечення на заявлене клопотання, оскільки “жодною нормою законодавства не передбачено формату виїзного засідання, тим більше для адвокатів”.

Заслухавши думки сторін, суд відмовив захисту у задоволенні заявленого ними клопотання.

“Шановний захист, ми, напевно, маємо різні кримінально-процесуальні кодекси або ви по-іншому його читаєте. Тому суд вважає ваше клопотання необґрунтованим і в його задоволенні відмовляє”, — сказав головуючий у процесі суддя Владислав Девятко.

Як повідомляв УНН, суд дозволив допитати Порошенка у справі держзради Януковича через відеозв'язок.

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