Суд отказал "Сбербанка" взыскать с "Укрзализныци" 1,5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Киевский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу ПАО "Сбербанк" о взыскании 1,5 млрд грн с ПАО "Укрзализныця", с якобы задолженности по кредитному договору между банком и "Донецкой железной дорогой" в 2011 году, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.
"При участии прокуратуры города Киева в суде апелляционной инстанции предотвращено безосновательное взыскание с ПАО" Укрзализныця "почти 1,5 млрд гривен в пользу ПАО" Сбербанк ", - отметили в ведомстве.
В столичной прокуратуре напомнили, что российская финучреждение обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском о взыскании 1,5 млрд грн с ПАО "Укрзализныця" как задолженности по кредитному договору, заключенному между банком и Государственным предприятием "Донецкая железная дорога" еще в 2011 году.
Однако, уточнили в прокуратуре, в связи с пребыванием ГП "Донецкая железная дорога" в состоянии прекращения, банк решил безосновательно взыскать задолженность с ОАО "Укрзализныця".
"С целью защиты интересов государства и предупреждения незаконного взыскания значительной суммы средств с предприятия, единственным акционером которого является государство в лице Кабинета Министров Украины, прокуратурой города Киева осуществлено вступление в рассмотрение указанного дела", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению прокуратуры, 20 марта 2017 Хозяйственный суд. Киева отказал банку в иске. В то же время "Сбербанк" обжаловал это решение в апелляционной инстанции.
Киевский апелляционный хозяйственный суд, который согласился с доводами столичной прокуратуры, оставил жалобу российского банка без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда - без изменений.
Напомним, столичная прокуратура не допустила безосновательное взыскание с "Укрзализныци" 1,5 млрд гривен в пользу "Сбербанка".