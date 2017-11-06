Суд відмовив “Сбербанку” стягнути з “Укрзалізниці” 1,5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Київський апеляційний господарський суд не задовольнив скаргу ПАТ “Сбербанк” щодо стягнення 1,5 млрд грн з ПАТ “Укрзалізниця”, як нібито заборгованості за кредитним договором між банком та “Донецькою залізницею” у 2011 році, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.
“За участі прокуратури міста Києва в суді апеляційної інстанції запобігнуто безпідставному стягненню з ПАТ „Укрзалізниця“ майже 1,5 млрд гривень на користь ПАТ "Сбербанк”, - зазначили у відомстві.
У столичній прокуратурі нагадали, що російська фінустанова звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення 1,5 млрд грн з ПАТ “Укрзалізниця” як заборгованості за кредитним договором, укладеним між банком та Державним підприємством “Донецька залізниця” ще у 2011 році.
Однак, уточнили у прокуратурі, у зв’язку з перебуванням ДП “Донецька залізниця” у стані припинення, банк вирішив безпідставно стягнути заборгованість з ПАТ “Укрзалізниця”.
“З метою захисту інтересів держави та попередження незаконного стягнення значної суми коштів з підприємства, єдиним акціонером якого є держава в особі Кабінету Міністрів України, прокуратурою міста Києва здійснено вступ у розгляд вказаної справи”, — йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням прокуратури, 20 березня 2017 року Господарський суд м. Києва відмовив банку у позові. Водночас “Сбербанк” оскаржив це рішення до апеляційної інстанції.
Київський апеляційний господарський суд, який погодився з доводами столичної прокуратури, залишив скаргу російського банку без задоволення, а рішення Господарського суду — без змін.
Нагадаємо, столична прокуратура не допустила безпідставне стягнення з “Укрзалізниці” 1,5 млрд гривень на користь “Сбербанку”.