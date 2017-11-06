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Суд відмовив “Сбербанку” стягнути з “Укрзалізниці” 1,5 млрд грн

Суд відмовив “Сбербанку” стягнути з “Укрзалізниці” 1,5 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Київський апеляційний господарський суд не задовольнив скаргу ПАТ “Сбербанк” щодо стягнення 1,5 млрд грн з ПАТ “Укрзалізниця”, як нібито заборгованості за кредитним договором між банком та “Донецькою залізницею” у 2011 році, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.

“За участі прокуратури міста Києва в суді апеляційної інстанції запобігнуто безпідставному стягненню з ПАТ „Укрзалізниця“ майже 1,5 млрд гривень на користь ПАТ "Сбербанк”, - зазначили у відомстві.

У столичній прокуратурі нагадали, що російська фінустанова звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення 1,5 млрд грн з ПАТ “Укрзалізниця” як заборгованості за кредитним договором, укладеним між банком та Державним підприємством “Донецька залізниця” ще у 2011 році.

Однак, уточнили у прокуратурі, у зв’язку з перебуванням ДП “Донецька залізниця” у стані припинення, банк вирішив безпідставно стягнути заборгованість з ПАТ “Укрзалізниця”.

“З метою захисту інтересів держави та попередження незаконного стягнення значної суми коштів з підприємства, єдиним акціонером якого є держава в особі Кабінету Міністрів України, прокуратурою міста Києва здійснено вступ у розгляд вказаної справи”, — йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням прокуратури, 20 березня 2017 року Господарський суд м. Києва відмовив банку у позові. Водночас “Сбербанк” оскаржив це рішення до апеляційної інстанції.

Київський апеляційний господарський суд, який погодився з доводами столичної прокуратури, залишив скаргу російського банку без задоволення, а рішення Господарського суду — без змін.

Нагадаємо, столична прокуратура не допустила безпідставне стягнення з “Укрзалізниці” 1,5 млрд гривень на користь “Сбербанку”.

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