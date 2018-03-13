Суд отказал "Газпрому" в удовлетворении жалобы по уплате Украине 171 млрд грн

"ПАО "Газпром" продолжает оспаривать решения и действия государственного исполнителя, в связи с чем обратилось в суд с соответствующей жалобой. Однако, постановлением от 13.03.2018 по делу №910/18299/16 КАХС отказал ОАО "Газпром" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений решение местного суда о механизме исполнения судебного решения", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2017 году судом обязано ОАО "Газпром" выплатить в Государственный бюджет Украины более 171 млрд грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Как сообщал УНН, Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решение в спорах "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку и транзит газа соответственно, обязав российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны - намерен разорвать сами контракты через этот же суд.