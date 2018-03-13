Суд відмовив “Газпрому” у задоволенні скарги щодо сплати Україні 171 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Київський апеляційний господарський суд відмовив ПАТ “Газпром” у задоволенні чергової апеляційної скарги у справі про сплату до бюджету України більше 171 млрд грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.
“ПАТ „Газпром“ продовжує оскаржувати рішення та дії державного виконавця, у зв’язку з чим звернулося до суду з відповідною скаргою. Однак, ухвалою від 13.03.2018 у справі №910/18299/16 КАГС відмовив ПАТ „Газпром“ у задоволенні апеляційної скарги та залишив без змін ухвалу місцевого суду щодо механізму виконання судового рішення”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у 2017 році судом зобов’язано ПАТ “Газпром” виплатити до Державного бюджету України більше 171 млрд грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Як повідомляв УНН, Стокгольмський арбітраж в грудні і лютому виніс рішення у суперечках “Газпрому” і “Нафтогазу” щодо контрактів на поставку і транзит газу відповідно, зобов’язавши російську компанію виплатити українській 2,56 мільярда доларів. “Газпром” заявив, що ці рішення створили дисбаланс на користь Києва, в зв’язку з чим він з одного боку оскаржить їх, з іншого боку — має намір розірвати самі контракти через цей же суд.