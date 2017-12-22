Суд отложил на 18 января рассмотрение жалобы на меру пресечения Альперину

"В судебном заседании объявляется перерыв до 18 января поскольку в суд не поступили материалы производства из Печерского районного суда Киева", - отметили в суде.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ зарегистрировала производства, в рамках которого зафиксировано "предложение известного одесского контрабандиста Альперина выплатить 800 тыс. долл. Взятки руководителю главного подразделения детективов НАБУ».

Напомним, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 20,8 млн грн залога для бизнесмена Вадима Альперина, который подозревается в предложении взятки в 800 тыс. долл. детектива НАБУ.