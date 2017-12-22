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Суд відклав на 18 січня розгляд скарги на запобіжний захід Альперіну

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Апеляційний суд Києва відклав на 18 січня розгляд апеляційної скарги на обраний Печерським районним судом запобіжний захід бізнесмену Вадиму Альперіну, який підозрюється у спробі дачі 800 тисяч доларів хабара детективу НАБУ. Про це УНН повідомили у суді.

Суд відклав на 18 січня розгляд скарги на запобіжний захід Альперіну

"У судовому засіданні оголошується перерва до 18 січня оскільки до суду не надійшли матеріали провадження з Печерського районного суду Києва", - зазначили у суді.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що ГПУ зареєструвала провадження, в рамках якого зафіксовано "пропозицію відомого одеського контрабандиста Альперіна виплатити 800 тис. дол. хабара керівнику головного підрозділу детективів НАБУ".

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 20,8 млн грн застави для бізнесмена Вадима Альперіна, який підозрюється у пропонуванні хабара у 800 тисяч доларів детективу НАБУ.

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