Суд відклав на 18 січня розгляд скарги на запобіжний захід Альперіну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Апеляційний суд Києва відклав на 18 січня розгляд апеляційної скарги на обраний Печерським районним судом запобіжний захід бізнесмену Вадиму Альперіну, який підозрюється у спробі дачі 800 тисяч доларів хабара детективу НАБУ. Про це УНН повідомили у суді.
"У судовому засіданні оголошується перерва до 18 січня оскільки до суду не надійшли матеріали провадження з Печерського районного суду Києва", - зазначили у суді.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що ГПУ зареєструвала провадження, в рамках якого зафіксовано "пропозицію відомого одеського контрабандиста Альперіна виплатити 800 тис. дол. хабара керівнику головного підрозділу детективів НАБУ".
Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 20,8 млн грн застави для бізнесмена Вадима Альперіна, який підозрюється у пропонуванні хабара у 800 тисяч доларів детективу НАБУ.