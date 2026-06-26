Суд в США заблокировал указ Трампа об ужесточении правил голосования по почте

$44.870.0150.880.22
ukenru
21:11 • 3906 просмотра
Свириденко подвела итоги URC2026 – Украина заключила 160 соглашений на сумму более 10 млрд евроVideo
Эксклюзив
25 июня, 15:56 • 19034 просмотра
Освобождение Крыма уже не фантастика, а реальность - эксперт назвал август-сентябрь самым критическим для россиян
Эксклюзив
25 июня, 15:00 • 30017 просмотра
Врач объяснила причины пользы движения и физической активности для беременных
25 июня, 14:40 • 37903 просмотра
Танки больше не главные на поле боя: как Украина изменила представление о современной войнеPhoto
25 июня, 14:36 • 27924 просмотра
Рубио после жалоб москвы на несоблюдение "духа Анкориджа": на Аляске не было никакого соглашения
Эксклюзив
25 июня, 13:05 • 24516 просмотра
В беларуси заявили, что готовы пропускать украинцев в свои леса за ягодами и грибами - в ГПСУ говорят, что не получали подобных сообщений
Эксклюзив
25 июня, 12:37 • 23457 просмотра
Дело врачей Odrex уже более месяца не может перейти к рассмотрению по существу, больничный защитницы в очередной раз отложил подготовительное заседаниеPhoto
25 июня, 11:00 • 40099 просмотра
В Киеве состоялся первый военный K9-забег DRYLAND CANICROSS - фоторепортажPhoto
25 июня, 10:27 • 23348 просмотра
В Украине стартовала вступительная кампания в профессиональные колледжи - что нужно знать
Эксклюзив
25 июня, 10:06 • 21611 просмотра
Киев частично остался без света - угрожают ли Украине летние отключения из-за жары
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1.2м/с
72%
748мм
Популярные новости
Fire Point ускоряет создание FREYJA - первые перехватчики могут появиться уже в этом году25 июня, 16:14 • 6774 просмотра
Командира 425 ОШП "Скеля" Гаркавого отстранили на время расследования насилия в полку25 июня, 17:04 • 4836 просмотра
Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ по воздействию на РФ ради побуждения к завершению войны25 июня, 17:37 • 5860 просмотра
В Харькове мужчина напал с ножом на патрульных - двое правоохранителей получили ранения25 июня, 17:50 • 4782 просмотра
Враг запустил баллистику по Киеву, прогремели взрывы 25 июня, 18:17 • 11297 просмотра
публикации
Танки больше не главные на поле боя: как Украина изменила представление о современной войнеPhoto25 июня, 14:40 • 37909 просмотра
Вода, сок, кофе: что пить в жару, а от чего лучше отказатьсяPhoto25 июня, 13:25 • 27908 просмотра
Недели благоустройства исторических памятников стартовали в Киеве - фоторепортаж с места событийPhoto25 июня, 12:20 • 36311 просмотра
В Киеве состоялся первый военный K9-забег DRYLAND CANICROSS - фоторепортажPhoto25 июня, 11:00 • 40100 просмотра
Готова ли энергосистема Украины к аномальной жаре и какие угрозы её работе существуют
Эксклюзив
24 июня, 18:39 • 90226 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Денис Штилерман
Владимир Зеленский
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Геническ
Армянск
Реклама
УНН Lite
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 43292 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 60455 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 98169 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 100095 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 115617 просмотра
Актуальное
Техника
MIM-104 Patriot
Шахед-136
FIFA (серия видеоигр)
Отопление

Суд в США заблокировал указ Трампа об ужесточении правил голосования по почте

Киев • УНН

 • 586 просмотра

Федеральный суд в Бостоне признал неконституционным указ Трампа об ужесточении правил голосования по почте. Решение будет действовать до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября.

Суд в США заблокировал указ Трампа об ужесточении правил голосования по почте

Федеральный суд в Бостоне заблокировал выполнение указа президента США Дональда Трампа, который предусматривал ужесточение правил голосования по почте перед промежуточными выборами в Конгресс. Суд признал ключевые положения документа неконституционными, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Решение приняла судья окружного суда США Индира Талвани, поддержав иск коалиции штатов под руководством демократов. По их мнению, указ незаконно вмешивался в полномочия штатов по организации федеральных выборов.

Талвани пришла к выводу, что президент превысил свои конституционные полномочия, пытаясь изменить правила проведения выборов, которые исторически относятся к компетенции штатов и местных властей.

Конституция не предоставляет президенту никаких конкретных полномочий в отношении выборов

– написала судья.

Она также отметила, что президент не может поручать Министерству внутренней безопасности формировать списки избирателей для штатов, а Почтовая служба США не имеет законных полномочий устанавливать обязательные правила относительно голосования по почте.

Решение будет действовать до выборов

Суд запретил администрации выполнять указ накануне промежуточных выборов 3 ноября, на которых будет определяться, сохранят ли республиканцы контроль над Конгрессом. Также администрацию обязали до следующей недели предоставить отчет о выполнении судебного решения.

Администрация Трампа изменила правила выдачи виз H-1B для иностранных работников10.06.26, 03:56 • 3841 просмотр

Генеральные прокуроры штатов, подавшие иск, приветствовали вердикт. По их словам, реализация указа могла бы вызвать хаос в избирательной системе и лишить часть американцев права голоса.

Это право голоса является основой нашей демократии, и сегодняшнее решение защищает эту основу от очередной незаконной атаки

– заявила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

Ожидается, что администрация Дональда Трампа обжалует это решение в апелляционном порядке.

Суд окончательно заблокировал указ Трампа о подтверждении гражданства для голосования25.06.26, 03:41 • 4038 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира