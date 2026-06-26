Суд в США заблокировал указ Трампа об ужесточении правил голосования по почте
Киев • УНН
Федеральный суд в Бостоне признал неконституционным указ Трампа об ужесточении правил голосования по почте. Решение будет действовать до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября.
Федеральный суд в Бостоне заблокировал выполнение указа президента США Дональда Трампа, который предусматривал ужесточение правил голосования по почте перед промежуточными выборами в Конгресс. Суд признал ключевые положения документа неконституционными, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Решение приняла судья окружного суда США Индира Талвани, поддержав иск коалиции штатов под руководством демократов. По их мнению, указ незаконно вмешивался в полномочия штатов по организации федеральных выборов.
Талвани пришла к выводу, что президент превысил свои конституционные полномочия, пытаясь изменить правила проведения выборов, которые исторически относятся к компетенции штатов и местных властей.
Конституция не предоставляет президенту никаких конкретных полномочий в отношении выборов
Она также отметила, что президент не может поручать Министерству внутренней безопасности формировать списки избирателей для штатов, а Почтовая служба США не имеет законных полномочий устанавливать обязательные правила относительно голосования по почте.
Решение будет действовать до выборов
Суд запретил администрации выполнять указ накануне промежуточных выборов 3 ноября, на которых будет определяться, сохранят ли республиканцы контроль над Конгрессом. Также администрацию обязали до следующей недели предоставить отчет о выполнении судебного решения.
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Генеральные прокуроры штатов, подавшие иск, приветствовали вердикт. По их словам, реализация указа могла бы вызвать хаос в избирательной системе и лишить часть американцев права голоса.
Это право голоса является основой нашей демократии, и сегодняшнее решение защищает эту основу от очередной незаконной атаки
Ожидается, что администрация Дональда Трампа обжалует это решение в апелляционном порядке.
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