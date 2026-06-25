Суд окончательно заблокировал указ Трампа о подтверждении гражданства для голосования

Федеральный суд в США окончательно запретил администрации президента Дональда Трампа реализовывать большую часть его указа о выборах, в частности требование подтверждать гражданство при регистрации для голосования. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Решение приняла судья окружного суда США Дениз Каспер, которая превратила свой прошлогодний временный запрет в постоянный. Она пришла к выводу, что Конституция США не наделяет президента полномочиями самостоятельно изменять правила проведения выборов.

Конституция не предоставляет президенту никаких конкретных полномочий в отношении выборов – отметила Каспер в своем решении.

Помимо требования о документальном подтверждении гражданства, указ Трампа предусматривал отказ от подсчета почтовых бюллетеней, полученных после дня выборов, даже если они были вовремя отправлены, а также возможность лишения федерального финансирования штатов, которые не выполняли бы новые требования.

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