Суд в РФ отклонил иск Собчак по регистрации Путина кандидатом в президенты

В исковом заявлении К.Собчак утверждала, что В.Путин "не имеет права выдвигаться" поскольку неоднократно занимал должность президента, а также исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года.

В суде К.Собчак пояснила, что подала заявление в интересах защиты законов и Конституции.

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В свою очередь представитель ЦИК Дмитрий Воронин заявил, что при регистрации Путина никаких нарушений допущено не было. Он напомнил, что законодатель не зря прописал в Конституции запрет занимать этот пост именно больше двух сроков подряд, а не по совокупности.

К.Собчак намерена обжаловать решение.

Выборы президента РФ состояться 18 марта 2018 года.