Суд в РФ отклонил иск Собчак по регистрации Путина кандидатом в президенты
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Верховный суд Российской Федерации признал законной регистрацию Владимира Путина кандидатом на пост президента, отклонив иск другого кандидата - Ксении Собчак. Об этом сообщает РИА Новости, передает УНН.
В исковом заявлении К.Собчак утверждала, что В.Путин "не имеет права выдвигаться" поскольку неоднократно занимал должность президента, а также исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года.
В суде К.Собчак пояснила, что подала заявление в интересах защиты законов и Конституции.
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В свою очередь представитель ЦИК Дмитрий Воронин заявил, что при регистрации Путина никаких нарушений допущено не было. Он напомнил, что законодатель не зря прописал в Конституции запрет занимать этот пост именно больше двух сроков подряд, а не по совокупности.
К.Собчак намерена обжаловать решение.
Выборы президента РФ состояться 18 марта 2018 года.