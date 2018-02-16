Суд в РФ відхилив позов Собчак щодо реєстрації Путіна кандидатом в президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Верховний суд Російської Федерації визнав законною реєстрацію Володимира Путіна кандидатом на пост президента, відхиливши позов іншого кандидата - Ксенії Собчак. Про це повідомляють РИА Новости, передає УНН.
У позовній заяві К.Собчак стверджувала, що В.Путін "не має права висуватися" оскільки неодноразово займав посаду президента, а також виконував обов'язки глави держави з 31 грудня 1999 року до 7 травня 2000 року.
У суді К.Собчак пояснила, що подала заяву в інтересах захисту законів і Конституції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Путін може скасувати президентську кампанію через хворобу
У свою чергу представник ЦВК Дмитро Воронін заявив, що при реєстрації Путіна ніяких порушень допущено не було. Він нагадав, що законодавець не даремно прописав в Конституції заборону займати цей пост саме більше двох термінів поспіль, а не за сукупністю.
К.Собчак намір оскаржити рішення.
Вибори президента РФ відбутися 18 березня 2018 року.