Суд в РФ оштрафовал Сергея Зверева за одиночный пикет у Кремля

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 52697 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 79515 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 95732 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101349 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124818 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112117 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138128 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144708 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130172 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130221 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Суд в РФ оштрафовал Сергея Зверева за одиночный пикет у Кремля

Суд в РФ оштрафовал Сергея Зверева за одиночный пикет у Кремля

Киев  •  УНН

 • 10561 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Тверской суд Москвы оштрафовал российского стилиста Сергея Зверева на 15 тысяч рублей за одиночный пикет на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

Сообщается, что Тверской районный суд Москвы признал Зверева виновным в совершении административного правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей.

Отметим, 3 марта Зверев на Красной площади провел одиночный пикет против строительства завода на Байкале. Позже ему пришла повестка в полицию, в которой сообщалось, что он нарушил ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ. Данная статья предусматривает административное наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ.

Напомним, в России студента оштрафовали на 150 тысяч рублей за участие в акции "Он нам не царь".

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