Суд в РФ оштрафовал Сергея Зверева за одиночный пикет у Кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Тверской суд Москвы оштрафовал российского стилиста Сергея Зверева на 15 тысяч рублей за одиночный пикет на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
Сообщается, что Тверской районный суд Москвы признал Зверева виновным в совершении административного правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей.
Отметим, 3 марта Зверев на Красной площади провел одиночный пикет против строительства завода на Байкале. Позже ему пришла повестка в полицию, в которой сообщалось, что он нарушил ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ. Данная статья предусматривает административное наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ.
Напомним, в России студента оштрафовали на 150 тысяч рублей за участие в акции "Он нам не царь".