В России студента оштрафовали на 150 тысяч рублей за участие в акции "Он нам не царь"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108698 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112731 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115408 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116183 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145351 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115733 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140502 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145008 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130388 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130404 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В России студента оштрафовали на 150 тысяч рублей за участие в акции "Он нам не царь"

В России студента оштрафовали на 150 тысяч рублей за участие в акции "Он нам не царь"

Киев  •  УНН

 • 9254 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Тверской суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей (примерно 61 тысяча гривен) студента Высшей школы экономики Армана Туганбаев. За участие в акции "Он нам не царь" 5 мая 2018 года его признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия, информирует русская служба Радио Свобода, передает УНН.

Сообщается, что суд отказался выслушать свидетелей задержания студента.

Туганбаев рассказал, что пошел на акцию после того, как узнал, что на ней начались жесткие задержания и появились люди в казачьей форме, нападавшие на протестующих. По словам студента, он должен был дежурить на горячей линии "ОВД-Инфо", но перед этим решил сходить на Тверскую, где проходил несогласованный митинг, так как там было много его знакомых.

В автозаке Туганбаев видел много случайных прохожих, которых в тот день задержала полиция.

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Напомним, 5 мая 2018 года в 27 российских городах прошли акции "Он нам не царь", организованные Алексеем Навальным и его сторонниками. Митингующие выступили против инаугурации президента России Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", всего на них было задержано около 1600 человек. Среди стран, которые осудили нападения силовиков на участников акции "Он нам не царь" в РФ были как Украина, так и ряд других стран, среди которых США и страны ЕС.

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