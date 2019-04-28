В Росії студента оштрафували на 150 тисяч рублів за участь в акції “Він нам не цар”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Тверський суд Москви оштрафував на 150 тисяч рублів (приблизно 61 тисяча гривень) студента Вищої школи економіки Армана Туганбаева. За участь в акції "Він нам не цар" 5 травня 2018 року його визнали винним в повторному порушенні правил проведення публічного заходу, інформує російська служба Радіо Свобода, передає УНН.
Повідомляється, що суд відмовився вислухати свідків затримання студента.
Туганбаев розповів, що пішов на акцію після того, як дізнався, що на ній почалися жорсткі затримання і з'явилися люди в козацькій формі, що нападали на протестуючих. За словами студента, він мав чергувати на гарячій лінії "ОВС-Інфо", але перед цим вирішив сходити на Тверську, де проходив неузгоджений мітинг, так як там було багато його знайомих.
В автозаку Туганбаев бачив багато випадкових перехожих, яких в той день затримала поліція.
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Нагадаємо, 5 травня 2018 року в 27 російських містах відбулися акції "Він нам не цар", організовані Олексієм Навальним і його прихильниками. Мітингувальники виступили проти інавгурації президента Росії Володимира Путіна. За даними "ОВС-Інфо", всього на них було затримано близько 1600 осіб. Серед країн, які засудили напади силовиків на учасників акції "Він нам не цар" в РФ були як Україна, так і ряд інших країн, серед яких США та країни ЄС.