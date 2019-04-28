В Росії студента оштрафували на 150 тисяч рублів за участь в акції “Він нам не цар”

Повідомляється, що суд відмовився вислухати свідків затримання студента.

Туганбаев розповів, що пішов на акцію після того, як дізнався, що на ній почалися жорсткі затримання і з'явилися люди в козацькій формі, що нападали на протестуючих. За словами студента, він мав чергувати на гарячій лінії "ОВС-Інфо", але перед цим вирішив сходити на Тверську, де проходив неузгоджений мітинг, так як там було багато його знайомих.

В автозаку Туганбаев бачив багато випадкових перехожих, яких в той день затримала поліція.

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Нагадаємо, 5 травня 2018 року в 27 російських містах відбулися акції "Він нам не цар", організовані Олексієм Навальним і його прихильниками. Мітингувальники виступили проти інавгурації президента Росії Володимира Путіна. За даними "ОВС-Інфо", всього на них було затримано близько 1600 осіб. Серед країн, які засудили напади силовиків на учасників акції "Він нам не цар" в РФ були як Україна, так і ряд інших країн, серед яких США та країни ЄС.