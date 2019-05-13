Суд в РФ оштрафував Сергія Звєрєва за одиночний пікет біля Кремля

Повідомляється, що Тверський районний суд Москви визнав Звєрєва винним в скоєнні адміністративного правопорушення за ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Порушення учасником публічного заходу встановленого порядку проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування) і призначив йому штраф у розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зазначимо, 3 березня Звєрєв на Червоній площі провів одиночний пікет проти будівництва заводу на Байкалі. Пізніше йому прийшла повістка в поліцію, в якій повідомлялося, що він порушив ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ. Дана стаття передбачає адміністративне покарання у вигляді штрафу до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до 40 годин обов'язкових робіт.

Нагадаємо, в Росії студента оштрафували на 150 тисяч рублів за участь в акції "Він нам не цар".