Суд в РФ оштрафував Сергія Звєрєва за одиночний пікет біля Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Тверський суд Москви оштрафував російського стиліста Сергія Звєрєва на 15 тисяч рублів за одиночний пікет на Красній площі. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
Повідомляється, що Тверський районний суд Москви визнав Звєрєва винним в скоєнні адміністративного правопорушення за ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Порушення учасником публічного заходу встановленого порядку проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування) і призначив йому штраф у розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Зазначимо, 3 березня Звєрєв на Червоній площі провів одиночний пікет проти будівництва заводу на Байкалі. Пізніше йому прийшла повістка в поліцію, в якій повідомлялося, що він порушив ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ. Дана стаття передбачає адміністративне покарання у вигляді штрафу до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до 40 годин обов'язкових робіт.
Нагадаємо, в Росії студента оштрафували на 150 тисяч рублів за участь в акції "Він нам не цар".