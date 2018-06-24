Суд в оккупированном Крыму рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Балуха

Начало заседания ровно в 11 утра.



Ранее, украинский активист Владимир Балух, которого удерживают в оккупированном Крыму, написал Президенту Украины Петру Порошенко письмо, в котором рассказал про разрушенные судьбы политзаключенных, а также гимн Украины, который пели на "День России" в крымской тюрьме. Письмо обнародовал на своей странице в Facebook заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.



Как сообщал УНН, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к МККК с просьбой срочно посетить Владимира Балуха, который усилил голодовку.



Напомним, Министерство иностранных дел Украины заявляло, что жизнь заключенного в аннексирована Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который голодает уже более 3 месяцев - под угрозой.