Суд в окупованому Криму розгляне клопотання про дострокове звільнення Балуха
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. В Залізничному районному суді Сімферополя у понеділок, 25 червня 2018 року, пройде судове засідання, на якому розглянуть клопотання захисту про умовно-дострокове звільнення українського активіста Володимира Балуха. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення у Facebook "Кримської правозахисної групу".
Початок засідання рівно об 11 ранку.
Раніше, український активіст Володимир Балух, якого утримують в окупованому Криму, написав Президенту України Петру Порошенку листа, в якому розповів про зруйновані долі політв'язнів, а також гімн України, який співали на "день Росії" у кримській тюрмі. Лист оприлюднив на своїй сторінці в Facebook заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.
Як повідомляв УНН, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулась до МКЧХ з проханням терміново відвідати Володимира Балуха, який посилив голодування.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України заявляло, що життя ув’язненого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха, який голодує вже понад 3 місяці — під загрозою.