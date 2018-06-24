Суд в окупованому Криму розгляне клопотання про дострокове звільнення Балуха

Початок засідання рівно об 11 ранку.



Раніше, український активіст Володимир Балух, якого утримують в окупованому Криму, написав Президенту України Петру Порошенку листа, в якому розповів про зруйновані долі політв'язнів, а також гімн України, який співали на "день Росії" у кримській тюрмі. Лист оприлюднив на своїй сторінці в Facebook заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.



Як повідомляв УНН, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулась до МКЧХ з проханням терміново відвідати Володимира Балуха, який посилив голодування.



Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України заявляло, що життя ув’язненого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха, який голодує вже понад 3 місяці — під загрозою.