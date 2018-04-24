Суд в Одессе сегодня огласит приговор воспитательнице лагеря "Виктория"

Наталью Цокур (Янчик) обвиняют по ч.2 ст.137 УК (ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, повлекшее гибель детей). По версии прокуратуры, осознавая все последствия, Н.Цокур (Янчик) ненадлежащим образом выполняла свои служебные обязанности, что привело к смерти трех несовершеннолетних во время пожара в детском лагере “Виктория”.

Сама же обвиняемая полностью признала свою вину, а у стороны потерпевших претензий к ней нет. Прокуратура просит суд признать воспитательницу виновной в ч.2 ст.137 УК Украины и назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы без отбывания наказания в тюрьме с испытательным сроком на 2 года. В свою очередь адвокат обвиняемого поддержал прокурора, но отметил, что испытательный срок, по его мнению, должен составить 1 год.

Как сообщал УНН, в результате пожара в лагере “Виктория” погибли трое детей.