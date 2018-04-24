Суд в Одесі сьогодні оголосить вирок виховательці табору “Вікторія”
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 24 квітня. УНН. Сьогодні у Київському районному суді м.Одеси суддя оголосить вирок відносно виховательки відповідальної за пожежну безпеку у таборі “Вікторія”. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Наталію Цокур (Янчик) обвинувачують за ч.2 ст.137 ККУ (неналежне виконання службових обов’язків, що спричинило загибель дітей). За версією прокуратури, усвідомлюючи всі наслідки, Н.Цокур (Янчик) не належним чином виконувала свої службові обов’язки, що призвело до смерті трьох неповнолітніх під час пожежі у дитячому таборі “Вікторія”.
Сама ж обвинувачена повністю визнала свою провину, а у сторони потерпілих претензій до неї немає. Прокуратура просить суд визнати виховательку винною в ч.2 ст.137 КК України та призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі без відбування покарання у в’язниці з випробувальним терміном на 2 роки. У свою чергу адвокат обвинуваченої підтримав прокурора, але зазначив, що випробувальний термін, на його думку, має становити 1 рік.
Як повідомляв УНН, внаслідок пожежі у таборі "Вікторія" загинуло троє дітей.