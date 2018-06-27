Суд в Одессе продлил арест подозреваемому в нападении на Стерненко
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 27 июня. УНН. Приморский райсуд Одессы продлил срок содержания под стражей обвиняемого в покушении на умышленное убийство активиста Сергея Стерненко. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
"Суд принял решение продлить действие меры пресечения в отношении подозреваемого", - говорится в сообщении.
Таким образом суд на период досудебного расследования оставил подозреваемого в СИЗО еще на 37 суток.
Напомним, нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома на ул. Сегедской в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.
По факту нападения на активиста открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины