Суд в Одесі продовжив арешт підозрюваному у нападі на Стерненка
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 27 червня. УНН. Приморський райсуд Одеси подовжив термін утримання під вартою обвинуваченого у замаху на умисне вбивство активіста Сергія Стерненка. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
"Суд прийняв рішення продовжити дію запобіжного заходу стосовно підозрюваного", – йдеться в повідомленні.
Таким чином суд на період досудового розслідування залишив підозрюваного у СІЗО ще на 37 діб.
Нагадаємо, напад на активіста із застосування зброї стався 1 травня. Підозрюваний вистрелив із пістолета травматичної дії в активіста неподалік його будинку на вул. Сегедській в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду.
За фактом нападу на активіста відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) КК України