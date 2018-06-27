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Суд в Одесі продовжив арешт підозрюваному у нападі на Стерненка

Київ • УНН

 • 9410 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 27 червня. УНН. Приморський райсуд Одеси подовжив термін утримання під вартою обвинуваченого у замаху на умисне вбивство активіста Сергія Стерненка. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

"Суд прийняв рішення продовжити дію запобіжного заходу стосовно підозрюваного", – йдеться в повідомленні.

Таким чином суд на період досудового розслідування залишив підозрюваного у СІЗО ще на 37 діб.

Нагадаємо, напад на активіста із застосування зброї стався 1 травня. Підозрюваний вистрелив із пістолета травматичної дії в активіста неподалік його будинку на вул. Сегедській в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду.

За фактом нападу на активіста відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) КК України

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