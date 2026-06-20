Суд в Мадриде обязал жену премьера Испании сдать паспорт и посещать судебные заседания

Суд в Мадриде обязал жену премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонью Гомес предстать перед судом по обвинениям в злоупотреблении влиянием, коррупции при ведении бизнеса и хищении государственных средств. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно решению судьи Хуана Карлоса Пейнадо, Гомес должна сдать свой паспорт, не имеет права покидать территорию Испании и обязана дважды в месяц являться в суд.

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В постановлении отмечается, что существуют признаки возможного риска побега подозреваемой в случае доказательства вины, поскольку инкриминируемые преступления могут предусматривать реальное лишение свободы.

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Решение вызвало резкую реакцию представителей правительства. Министр юстиции Испании Феликс Боланьос назвал его несправедливым.

Сегодня катастрофический день для всех нас, кто верит в справедливость. Кто возместит ущерб? – заявил он.

Дело Бегоньи Гомес является одним из нескольких громких антикоррупционных дел, касающихся ближайшего окружения премьер-министра Педро Санчеса. Оппозиция считает их доказательством системных проблем во власти, тогда как правительство настаивает на политической мотивированности расследований.

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