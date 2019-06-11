Суд в Грузии оставил под стражей обвиняемую в торговле детьми украинку
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Тбилисский городской суд оставил в силе меру пресечения обвиняемой в торговле несовершеннолетними 36-летней Юлии Сусляк – заключение под стражу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия-Online.
На сегодняшнем судебном заседании сторона обвинения потребовала продлить срок заключения Сусляк, сторона защиты же – отменить данную меру пресечения.
Напомним, 25 апреля в одной из больниц Кутаиси была задержана Юлия Сусляк. По информации МВД, она вместе с 10 детьми прибыла из России в Грузию 8 апреля 2019 года и намеревалась перейти на территорию оккупированной Абхазии.
В следственном ведомстве заявляют, что по документам все 10 – дети Юлии Сусляк и носят ее фамилию, однако 4 из них родились в 2017 году, это и вызвало у правоохранителей подозрения в трефикинге.
По данным МВД, Юлия Сусляк прибыла из Украины в Россию в сопровождении 11-ти детей, а в Грузию привезла 10 детей. Следствие ведется по факту торговли двумя или более несовершенолетними (трефикинг), по "в" подпункту 3-й части статьи143 прим 2 УК Грузии.
Преступление предполагает лишение свободы на срок от 14 до 17 лет.