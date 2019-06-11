Суд в Грузії залишив під вартою обвинувачену в торгівлі дітьми українку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Тбіліський міський суд залишив в силі запобіжний захід обвинуваченій в торгівлі неповнолітніми 36-річної Юлії Сусляк - взяття під варту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія-Online.
На сьогоднішньому судовому засіданні сторона звинувачення зажадала продовжити термін ув'язнення Сусляк, сторона захисту ж - скасувати дану міру запобіжного заходу.
Нагадаємо, 25 квітня в одній з лікарень Кутаїсі була затримана Юлія Сусляк. За інформацією МВС, вона разом з 10 дітьми прибула з Росії в Грузію 8 квітня 2019 року і мала намір перейти на територію окупованої Абхазії.
У слідчому відомстві заявляють, що за документами всі 10 - діти Юлії Сусляк і носять її прізвище, однак 4 з них народилися в 2017 році, це і викликало у правоохоронців підозри в трафікінгу.
За даними МВС, Юлія Сусляк прибула з України до Росії у супроводі 11-ти дітей, а в Грузію привезла 10 дітей. Слідство ведеться за фактом торгівлі двома або більше неповнолітніх (трафікінг), по "в" підпункту 3-й частині статті 143 прим 2 КК Грузії.
Злочин передбачає позбавлення волі на термін від 14 до 17 років.