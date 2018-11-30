Суд в Австрии арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу России
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Суд в Линце арестовал отставного австрийского полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kronen Zeitung.
“Судебная коллегия удовлетворила жалобу о взятии под арест, в том числе из-за угроз совершения преступления”, — заявил судья Вольфганг Сэйер.
Земельный суд Зальцбурга в середине ноября отклонил ходатайство прокуратуры об аресте, решив, что бывший военный не будет делать попыток убежать. Прокурор подал жалобу на это решение.
Как ранее информировал УНН, австрийские власти 9 ноября сообщили, что ведут расследование в отношении 70-летнего отставного полковника австрийской армии. Министерство обороны Австрии подозревает его в передаче за последние 20 лет российской военной разведке информации об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе. Прокуратура проверяет эти обвинения в части преступления о разглашении государственной тайны. В случае подтверждения подозрений обвиняемому военному пенсионеру грозит до 10 лет лишения свободы.
Канцлер Австрии Курц уже заявил о неприемлемости российского шпионажа в Европе. Министр иностранных дел Карин Кнайсль отменила запланированный на 2-3 декабря визит в Россию и предупредила, что при подтверждении факта шпионажа отношения между двумя странами могут осложниться.