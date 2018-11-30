Суд в Австрії заарештував підозрюваного в шпигунстві на користь Росії

“Судова колегія задовольнила скаргу про взяття під арешт, у тому числі через загрози вчинення злочину”, — заявив суддя Вольфганг Сейер.

Земельний суд Зальцбурга в середині листопада відхилив клопотання прокуратури про арешт, вирішивши, що колишній військовий не робитиме спроб втекти. Прокурор подав скаргу на це рішення.

Як раніше інформував УНН, австрійська влада 9 листопада повідомила, що веде розслідування відносно 70-річного відставного полковника австрійської армії. Міністерство оборони Австрії підозрює його в передачі протягом останніх 20 років російській військовій розвідці інформації про австрійську військову авіацію, артилерійські системи, вищих чиновників і міграційну кризу. Прокуратура перевіряє ці звинувачення в частині злочину про розголошення державної таємниці. У разі підтвердження підозр обвинуваченому військовому пенсіонеру може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Канцлер Австрії Себастьян Курц вже заявив про неприйнятність російського шпигунства в Європі. Міністр закордонних справ Карін Кнайсль скасувала запланований на 2-3 грудня візит до Росії і застерегла, що при підтвердженні факту шпигунства відносини між двома країнами можуть ускладнитися.