Суд в десятый раз отложил рассмотрение дела о трагедии 2 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Следующее заседание в уголовном производстве об умышленном убийстве во время массовых беспорядков 2 мая в Одессе назначили на 18 марта. За почти год в судебном заседании еще ни разу не удалось собрать всех оправданных и их защитников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Судебной власти Украины.
Так, 4 февраля в Николаевском апелляционном суде состоялось судебное заседание по делу 2 мая. Защитница ходатайствовала о переносе рассмотрения из-за болезни.
"Заслушав мнение участников судебного разбирательства Николаевским апелляционным судом принято решение об объявлении перерыва до 10:00 18 марта 2019 года", - говорится в сообщении.
В суде отметили, что за почти год состоялось 10 судебных заседаний, однако еще ни разу не удалось собрать всех оправданных и их защитников.
"С конца февраля 2018 года состоялось 10 судебных заседаний, но еще ни разу не удалось собрать всех оправданных и их защитников. В связи с этим следует обратить внимание на явку участников судебного процесса. Большинство оправданных, которые должным образом уведомлены о дате и времени судебного заседания систематически на них не появляются, при этом не сообщают об уважительных причинах неявки. В связи с этим рассмотрение дела уже неоднократно переносится на другую дату", - отметили в суде.
Ранее с учетом того, что семь из 19 оправданных еще ни разу не приходили на судебные заседания и не сообщали о вескхе причинах неявки в судебном заседании 5 октября 2018 года суд поставил применить привод семи оправданных: Алешина А.А., Власенко В.С ., Зайцева Е.И., Рудика С.М., Сакаукова М.В., Суханова О. и Шапки А.В.
"Поскольку в апелляционной жалобе прокурора ставится вопрос об ухудшении положения оправданных, то их участие в апелляционном производстве является обязательным", - отметили в суде.
Как сообщал УНН, коллегия судей назначил судебное разбирательство дела о преднамеренном убийстве во время массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года судом присяжных.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.
Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств по различным фактам. Наиболее резонансное - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.