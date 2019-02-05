Суд в десятый раз отложил рассмотрение дела о трагедии 2 мая

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Следующее заседание в уголовном производстве об умышленном убийстве во время массовых беспорядков 2 мая в Одессе назначили на 18 марта. За почти год в судебном заседании еще ни разу не удалось собрать всех оправданных и их защитников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Судебной власти Украины.