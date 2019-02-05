Суд удесяте відклав розгляд справи про трагедію 2 травня

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Наступне засідання у кримінальному провадженні про умисне вбивство під час масових заворушень 2 травня в Одесі призначили на 18 березня. За майже рік у судовому засіданні ще жодного разу не вдалося зібрати усіх виправданих та їх захисників. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Судової влади України.

Так, 4 лютого у Миколаївському апеляційному суді відбулося судове засідання у справі 2 травня. Захисниця клопотала про перенесення розгляду через хворобу.

"Заслухавши думку учасників судового розгляду Миколаївським апеляційним судом прийнято рішення про оголошення перерви до 10:00 18 березня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

У суді наголосили, що за майже рік відбулося 10 судових засідань, однак ще жодного разу не вдалося зібрати усіх виправданих та їх захисників.

"З кінця лютого 2018 року відбулось 10 судових засідань, та ще жодного разу не вдалось зібрати усіх виправданих та їх захисників. У зв’язку з цим слід звернути увагу на явку учасників судового процесу. Більшість виправданих, які належно повідомлені про дату та час судового засідання систематично на них не з’являються, при цьому не повідомляють про поважні причини неявки. У зв’язку з цим розгляд справи уже неодноразово переноситься на іншу дату", - зазначили в суді.

Раніше з урахуванням того, що семеро із 19 виправданих ще жодного разу не прибували на судові засідання і не повідомляли про вагомі причини неявки, у судовому засіданні 5 жовтня 2018 року суд поставив застосувати привід сімох виправданих: Альошина О.А., Власенка В.С., Зайцева О.І., Рудика С.М., Сакаукова М.В., Суханова О.М. та Шапки О.В.

"Оскільки в апеляційній скарзі прокурора ставиться питання про погіршення становища виправданих, то їх участь в апеляційному провадженні є обов’язковою", - зазначили в суді.

Як повідомляв УНН, колегія суддів призначила судовий розгляд справи про навмисне вбивство під час масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року судом присяжних.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 отримали поранення. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок.

Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень щодо різних фактів. Найбільш резонансна - справа про події на Грецькій площі, де сталися перші сутички між проросійськими й проукраїнськими активістами.

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