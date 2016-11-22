Суд в Турции выдал ордера на арест 48 членов РПК и сирийских курдов

Отмечается, что ордер на арест, который был обнародован во вторник, был издан в том числе и на главарей "Рабочей партии Курдистана" Зубейра Айдара и Ремзи Картала, которые якобы ответственны за деятельность группировки в странах Европы.

Напомним, автомобиль начиненный взрывчаткой был взорван возле кортежа военных в феврале в Анкаре, в результате чего погибли 29 человек еще 61 военный был ранен.