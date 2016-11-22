Суд у Туреччині видав ордери на арешт 48 членів РПК і сирійських курдів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Турецький суд видав ордери на арешт 48 членів курдських формувань, в тому числі очільника партії сирійських курдів "Демократичний союз" Саліха Мусліма, за обвинуваченням у вбивстві 29 осіб в Анкарі внаслідок вибуху автомобіля, передає УНН з посиланням на Daily Sabah.
Зазначається, що ордер на арешт, який був оприлюднений у вівторок, був виданий зокрема і на ватажків "Робітничої партії Курдистану" Зубейра Айдара та Ремзі Картала, які нібито відповідальні за діяльність угруповання в країнах Європи.
Нагадаємо, автомобіль начинений вибухівкою був підірваний біля кортежу військових у лютому в Анкарі, внаслідок чого загинуло 29 осіб ще 61 військовий був поранений.