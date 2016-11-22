Суд у Туреччині видав ордери на арешт 48 членів РПК і сирійських курдів

Зазначається, що ордер на арешт, який був оприлюднений у вівторок, був виданий зокрема і на ватажків "Робітничої партії Курдистану" Зубейра Айдара та Ремзі Картала, які нібито відповідальні за діяльність угруповання в країнах Європи.

Нагадаємо, автомобіль начинений вибухівкою був підірваний біля кортежу військових у лютому в Анкарі, внаслідок чого загинуло 29 осіб ще 61 військовий був поранений.