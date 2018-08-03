Суд по делу убийства Вороненкова перенесли: обвиняемому изберут бесплатного адвоката

"В адрес суда поступило ходатайство от адвоката Довбуша, защитника Тарасенко, с просьбой о переносе заседания в связи с тем, что он сейчас находится в ежегодном отпуске. Участие защитника является обязательным, поэтому предлагаю привлечь к участию в процессе защитника из вторичной правовой помощи", - сообщил прокурор Анатолий Вельков.

В связи с неотложностью рассмотрения судебного процесса суд удовлетворил предложение прокурора Велькова о назначении бесплатного защитника.

"Суд пришел к выводу о назначении защитника из Регионального центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи", - сообщил судья Виталий Циктич.

Также суд постановил проконтролировать явку назначенного защитника из регионального центра предоставления бесплатной вторичной помощи на следующее судебное заседание, которое состоится 6 августа в 12:00.

Также на заседание не явилась сторона потерпевших, которая передала ходатайство о проведении заседания без них.

Как сообщал УНН, в середине июля столичная прокуратура повторно внесла в Шевченковский райсуд Киева обвинительный акт по делу убийства Вороненкова, исправив технические неточности, указанные судом.

13 июня 2018 года Шевченковский районный суд Киева вернул прокурору обвинительный акт в отношении Ярослава Тарасенко и Александра Лося, подозреваемых в убийстве экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова.

23 марта 2017 года в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.

В мае 2018 года следствие по делу об убийстве Вороненкова было завершено.

В этом деле сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам. Их действия квалифицированы по п.п. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины. Все участники преступной группы в зависимости от отведенной роли осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и тому подобное.

Прокуратура объявила о подозрении в соучастии в убийстве экс-депутата госдумы РФ Тарасенко Ярославу Николаевичу - по ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины и Лосю Александру Сергеевичу - по ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Они оба находятся под стражей.

Материалы в отношении организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые в настоящее время скрываются от органа досудебного расследования и находятся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

По данным ГПУ, убийство экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова организовала ФСБ через бывшего гражданского мужа Максаковой, криминального авторитета из Башкирии Владимира Тюрина.